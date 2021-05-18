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تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2021
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:34 م
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حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية مواعيد الإجازات المتبقة في 2021، بجانب عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات، حيث تستمر إجازة عيد الأضحى 4 أيام.
وعن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقة في 2021، إليكم التالي:
1- الأربعاء 30 يونيو ، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو
2- من الإثنين 19 يوليو بمناسبة وقفة عيد الأضحى إلى يوم الجمعة الموافق يوم 23 يوليو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952.
3- الإثنين 9 أغسطس ، بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية.
4- الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة.
5- الإثنين 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
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