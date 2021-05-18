Advertisements

تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية مواعيد الإجازات المتبقة في 2021، بجانب عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات، حيث تستمر إجازة عيد الأضحى 4 أيام.

وعن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقة في 2021، إليكم التالي:

1- الأربعاء 30 يونيو ، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

2- من الإثنين 19 يوليو بمناسبة وقفة عيد الأضحى إلى يوم الجمعة الموافق يوم 23 يوليو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952.

3- الإثنين 9 أغسطس ، بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية.

4- الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

5- الإثنين 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعة و نصف

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انعقاد قمة مصرية فرنسية أردنية حول التطورات في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله