تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية مواعيد الإجازات المتبقة في 2021، بجانب عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات، حيث تستمر إجازة عيد الأضحى 4 أيام.





وعن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقة في 2021، إليكم التالي:



