Advertisements

الليلة..أبطال مُسلسل خلي بالك من زيزي"ضيوف برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المُبارك يعود برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، "الليلة" في حلقة خاصة ومميزة يستقبل فيها البرنامج عدد من صُناع مُسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي يُعرض حصرياً على قنوات MBC مصر، ومنصة شاهد ولاقي نجاحاً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من المُتابعين.



يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله