الليلة..أبطال مُسلسل خلي بالك من زيزي"ضيوف برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر

بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المُبارك يعود برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، "الليلة" في حلقة خاصة ومميزة يستقبل فيها البرنامج عدد من صُناع مُسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي يُعرض حصرياً على قنوات MBC مصر، ومنصة شاهد ولاقي نجاحاً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من المُتابعين.







يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".