ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة من عمر البطولة.





وينفرد نادي انتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 88 نقطة، بينما اشتعل الصراع على الوصافة بين الثلاثي أتالانتا ونابولي وميلان.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مواجهات الجولة الآخيرة والحاسمة كالآتي:-





1 – إنتر ميلان – 88 نقطة

2 – أتالانتا – 78 نقطة

3 – نابولي – 76 نقطة

4 – ميلان – 76 نقطة

5 – يوفنتوس – 75 نقطة

6 – لاتسيو – 67 نقطة

7 – روما – 61 نقطة

8 – ساسولو – 59 نقطة

9 – سامبدوريا – 49 نقطة

10 – هيلاس فيرونا – 43 نقطة

11 – بولونيا – 40 نقطة

12 – أودنيزي – 40 نقطة

13 – فيورنتينا – 39 نقطة

14 – جنوى – 39 نقطة

15 – سبيزيا – 38 نقطة

16 – كالياري – 37 نقطة

17 – تورينو – 35 نقطة

18 – بينفينتو – 32 نقطة

19 – بارما – 22 نقطة

20 – كروتوني –20 نقطة



