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"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون الصكوك السيادية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على إصدار مشروع قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وتُعد الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال الجلسة العامة، الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة

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