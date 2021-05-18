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انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 5.1 % سنويا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
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أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد، وفقا لـ"رويترز".

وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض اثنين في المائة توقعه الاقتصاديون.


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