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راغب علامة : الشعب اللبناني يدفع ثمن غباء الآخرين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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رد الفنان راغب علامة على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ، التي تحدث فيها عن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.

فقال راغب علامة :" أي والله يا أخي أبو ناصر، الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين، الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هربا وقرفا منهم" .

وكانت تغريدة تركي آل الشيخ التي رد بها على حديث وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة : "أولًا أفتخر أني بدوي وافتخر أني راعي غنم اللي على فكرة وظيفة أكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفتخر أني من أرض الأبطال والصحابة.. اللي أقدر أقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام" .

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