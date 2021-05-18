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رويترز: لا تقارير عن سقوط قتلى في غزة جراء الغارات الإسرائيلية خلال الليل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:14 م
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، بأنه لا توجد تقارير لأول مرة عن سقوط قتلى في غزة جراء الغارات الإسرائيلية خلال الليل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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