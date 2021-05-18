Advertisements

اندلاع حريق هائل داخل وحدة سكنية بأكتوبر.. ومحاولات لإخماد النيران

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements

إندلع حريق هائل داخل وحدة سكنية بأحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

أخبار تهمك

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله