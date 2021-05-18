Advertisements

زيد الصانع يناقش حماية حقوق الملكية الفكرية في كتابه "التكنولوجيا والقيم"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



أعلن الكاتب والمحلل الرقمي زيد الصانع مشاركته في معرض الكتاب الدولي خلال عام 2021، بمؤلفه الجديد كتاب "التكنولوجيا والقيم"،ويتضمن الكتاب العديد من أسرار وخبايا المجال التكنولوجي والتي يتعلق الكثير منها بحماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .
 
ومن المقرر مشاركة دار نشر ريشة بكتاب زيد الصانع في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته القادمة والمقرر لها نهاية يونيو المقبل بأرض المعارض تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج.
 
الكتاب يحتوى على عدد من الأبواب والفصول يتناول فيها الكاتب "أمن المعلومات في العالم الرقمي، خصوصية البيانات في العالم الرقمي، مواقع التواصل الاجتماعي ونظم الأعمال الحديثة، التحول الرقمي في الأعمال، والذكاء الاصطناعي في عالم السوشيال ميديا".

بالإضافة إلى "تطبيقات التواصل الاجتماعي والتأثير علي الأعمال، تطبيقات التواصل الاجتماعي بين الفائدة و المضار، عمليات الابتزاز الالكتروني، الذكاء الاصطناعي في تعقب وحذف المحتوى الغير الأمن، الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية".
 
زيد الصانع، متخصص فى المجال التكنولوجي، وحماية خصوصية الأفراد في العالم التقني، بالإضافة إلى نقل الأخبار وتحليلها وتقديمها للمستخدمين، ومتابعة جميع التطبيقات الجديدة وجودتها من ناحية أمان التطبيق، كما يعمل فى متابعة الأنظمة الأمنية مثل أنظمة الكاميرات وتقييمها وشرح كيفية استخدامها الاستخدام الصحيح، ويوتيوبر لقى الكثير من الإعجاب في العالم العربي بمناشقته الأمور التقنية والمشاكل وحلولها.

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله