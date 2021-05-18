زيد الصانع يناقش حماية حقوق الملكية الفكرية في كتابه "التكنولوجيا والقيم"



ومن المقرر مشاركة دار نشر ريشة بكتاب زيد الصانع في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته القادمة والمقرر لها نهاية يونيو المقبل بأرض المعارض تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج.



الكتاب يحتوى على عدد من الأبواب والفصول يتناول فيها الكاتب "أمن المعلومات في العالم الرقمي، خصوصية البيانات في العالم الرقمي، مواقع التواصل الاجتماعي ونظم الأعمال الحديثة، التحول الرقمي في الأعمال، والذكاء الاصطناعي في عالم السوشيال ميديا".



بالإضافة إلى "تطبيقات التواصل الاجتماعي والتأثير علي الأعمال، تطبيقات التواصل الاجتماعي بين الفائدة و المضار، عمليات الابتزاز الالكتروني، الذكاء الاصطناعي في تعقب وحذف المحتوى الغير الأمن، الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية".



زيد الصانع، متخصص فى المجال التكنولوجي، وحماية خصوصية الأفراد في العالم التقني، بالإضافة إلى نقل الأخبار وتحليلها وتقديمها للمستخدمين، ومتابعة جميع التطبيقات الجديدة وجودتها من ناحية أمان التطبيق، كما يعمل فى متابعة الأنظمة الأمنية مثل أنظمة الكاميرات وتقييمها وشرح كيفية استخدامها الاستخدام الصحيح، ويوتيوبر لقى الكثير من الإعجاب في العالم العربي بمناشقته الأمور التقنية والمشاكل وحلولها.

أعلن الكاتب والمحلل الرقمي زيد الصانع مشاركته في معرض الكتاب الدولي خلال عام 2021، بمؤلفه الجديد كتاب "التكنولوجيا والقيم"،ويتضمن الكتاب العديد من أسرار وخبايا المجال التكنولوجي والتي يتعلق الكثير منها بحماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .