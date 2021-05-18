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طلب إحاطة جديد بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قامت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين لدفعة 2020.

وقالت "عبد الحليم" فى بيان لها اليوم، ورد إلينا كثير من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من الأطباء البشريين لدفعة 2020، وذلك فيما يتعلق بنسب التكليفات والتوزيعات " الغير عادلة " لما يقرب من 10.000 طبيب وطبيبة في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضحت، أن السبب الرئيسي لهذه الازمة هو ما قامت وزارة الصحة بتخصيص ما يقرب من " نصف " تلك الحركة على تخصصات "التخدير - طب الأسرة - نقل الدم" بالإضافة إلى اكتفاء الوزارة بحصر النصف الأخر 50% من القوة البشرية على ما يقرب من 32 تخصص أخر، ذلك الأمر الذي يُعد إهدار واضح وصريح لكافة أسس ومباديء تكافؤ الفرص، وتحميل دفعة واحدة من شباب الأطباء مسئولية تعويض عجز سنوات ماضية في تلك التخصصات.

وطالبت" عضو صحة" النواب: تدخل الحكومة لتعديل تلك الحركة لتخصيص ما يقرب من 20% فقط منها للتخصصات المُلحة وتمييز أصحابها دونًا عن باقي التخصصات، مع وضع بروتوكول تدريبي واضح خاص بهم بالمستشفيات الجامعية والتعليمية لضمان إكتساب تلك الكوادر أفضل الخبرات الممكنة.

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