تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة 23 من عمر البطولة والمقرر لها الأربعاء التاسع عشر من مايو الجاري.





وتنطلق اولى مباريات الجولة 23 حينما يستضيف المقاولون العرب نادي الإسماعيلي في تمام السابعة مساءً على ملعب المقاولون العرب.





ويدخل نادي الزمالك الجولة متصدراً لترتيب الدوري بعد تغلبه على نادي إنبي بثلاثية ليرتفع بذلك رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 48 وبلعب مباراة أو أكثر عن الغريم التقليدي النادي الأهلي.





واستمر النادي الأهلي في وصافة الدوري، رغم تأجيل مباراته ضد دجلة والمقرر إقامتها يوم 18 مايو الجاري، بسبب ارتباطات الأهلي بمواجهة صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين نظيفين.





وتغلب النادي المصري على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة.





وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:





الزمالك-48

2 الأهلي -41

3 المصري- 36

4 بيراميدز- 34

5 سموحة-32

6 سيراميكا كليوباترا-31

7 الاتحاد السكندري-31

8 غزل المحلة-30

9مصر المقاصة-30

10 إنبي -28

11 طلائع الجيش-27

12 الجونة-26

13 الإسماعيلي-26

14 المقاولون العرب-24

15 أسوان-21

16 البنك الأهلي- 18

17 وادي دجلة- 16

18 الإنتاج الحربي -13