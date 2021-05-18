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"المدرسون كانوا يصفوني بالغباء"..جانا عمرو دياب تكشف عن معانتها من مرض ADHD
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:35 م
نادين نجدي
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كشفت چانا إبنة الفنان عمرو دياب عن معاناتها من مرض ADHD، فنشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وجهت جانا رسالة إلى مدرستها السابقة Queens Gate School في لندن ، قالت :"اسمي چانا دياب، التحقت بمدرسة Queens Gate School، ونصحت بالمغادرة في الصف الثاني عشر بعد تشخيص إصابتي بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي، لذا كنت أعاني من الصعوبات في الدراسة".
وأستكملت: "عانيت من صعوبات في التركيز وعدم تسليم واجباتي المدرسية في موعدها المحدد لها وعدم قدرتي على قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح، وكان يطلب مني أن أخذ وقتي في قراءة الأسئلة وكأنني أتحكم في هذا الأمر".
وتابعت انها "كانت توصف من قبل مدرسيها بالغباء والكسل والتمرد بدلًا من دعمها وتوجيهها للتصرفات الصحيحة، وهذا الدعم كان يوجه نحو الطلاب القادرين على تحقيق درجات عالية، وأنها تشعر بالحرج لسؤالهم بدلًا من أن تسأل معلميها، وكانوا يتهمونها بأنها تشتت زملائها ولكنها لم تقصد ذلك مطلقا".
وقالت أنه تم إرسالها إلى معلم متخصص في صعوبات التعلم، لكنه لم يكن صبورًا معها بالشكل الكافي في التعامل، وأصابها بالفزع وتسبب في سوء حالتها، متابعة: "الآن بعد خروجي من هذه المدرسة، حصلت على دبلومة في الغناء من جامعة BIMM، كما أنني أدرس الأدب الإنجليزي وأحقق إنجازات حقيقية في مسيرتي المهنية، وأحاول الحصول على شهادة في علم الاجتماع من جامعة نوتينجهام أو بريستول".
وفي نهاية حديثها قالت أنها "كانت تريد من معلميها الاحتواء والدعم بدلًا من نصحها بالمغادرة، وطلبت منهم مساعدة زملائها الغير قادرين على التعلم".
ووجهت رسالة دعم لمن يعانون من الاضطراب، أن يؤمنوا بقدراتهم وألا يشكون بها لأن مدرستهم أخبرتهم بذلك.
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