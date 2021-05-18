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"المدرسون كانوا يصفوني بالغباء"..جانا عمرو دياب تكشف عن معانتها من مرض ADHD

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت چانا إبنة الفنان عمرو دياب عن معاناتها من مرض ADHD، فنشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وجهت جانا رسالة إلى مدرستها السابقة Queens Gate School في لندن ، قالت :"اسمي چانا دياب، التحقت بمدرسة Queens Gate School، ونصحت بالمغادرة في الصف الثاني عشر بعد تشخيص إصابتي بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي، لذا كنت أعاني من الصعوبات في الدراسة".

وأستكملت: "عانيت من صعوبات في التركيز وعدم تسليم واجباتي المدرسية في موعدها المحدد لها وعدم قدرتي على قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح، وكان يطلب مني أن أخذ وقتي في قراءة الأسئلة وكأنني أتحكم في هذا الأمر".

وتابعت انها "كانت توصف من قبل مدرسيها بالغباء والكسل والتمرد بدلًا من دعمها وتوجيهها للتصرفات الصحيحة، وهذا الدعم كان يوجه نحو الطلاب القادرين على تحقيق درجات عالية، وأنها تشعر بالحرج لسؤالهم بدلًا من أن تسأل معلميها، وكانوا يتهمونها بأنها تشتت زملائها ولكنها لم تقصد ذلك مطلقا".

وقالت أنه تم إرسالها إلى معلم متخصص في صعوبات التعلم، لكنه لم يكن صبورًا معها بالشكل الكافي في التعامل، وأصابها بالفزع وتسبب في سوء حالتها، متابعة: "الآن بعد خروجي من هذه المدرسة، حصلت على دبلومة في الغناء من جامعة BIMM، كما أنني أدرس الأدب الإنجليزي وأحقق إنجازات حقيقية في مسيرتي المهنية، وأحاول الحصول على شهادة في علم الاجتماع من جامعة نوتينجهام أو بريستول".

وفي نهاية حديثها قالت أنها "كانت تريد من معلميها الاحتواء والدعم بدلًا من نصحها بالمغادرة، وطلبت منهم مساعدة زملائها الغير قادرين على التعلم".

ووجهت رسالة دعم لمن يعانون من الاضطراب، أن يؤمنوا بقدراتهم وألا يشكون بها لأن مدرستهم أخبرتهم بذلك.

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