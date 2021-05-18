قمة ثلاثية بشأن فلسطين.. جدول أعمال السيسي اليوم في باريس



يحظى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجدول أعمال مكثف، اليوم الثلاثاء، حيث التقى برئيس وزراء البرتغال، إضافةً إلى القمة الثلاثية بشأن المواجهات في الأراضي المحتلة، والأوضاع في فلسطين.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس.



لقاء رئيس وزراء البرتغال

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.



وشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد.



قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

ويشارك الرئيس السيسي، في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، والتي تقام بالعاصمة الفرنسية باريس.



قمة ثلاثية

كما شارك في القمة الثلاثية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله، بشأن المواجهات في الأراضي المحتلة، والأوضاع في فلسطين.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.



ويعقد الرئيس، عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.



ومن المقرر، اجتماع السيسي، بعدد من رؤساء الدول والحكومات، على هامش الزيارة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.