الفيدرالي الأمريكي يتوقع نمو بنسبة 7% العام الجاري

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الاثنين إن نمو اقتصاد الويات المتحدة قد يصل إلى سبعة بالمئة هذا العام، مع حل اختناقات العمالة والإمدادات الأخرى وتسارع التعافي.





وأضاف كلاريدا أمام مؤتمر لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، "يبدو أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بسرعة هذا العام... يمكن أن نحقق نموا أعلى من 6% وربما يكون 7%"،بحسب "رويترز" .





وقال إن من المرجح أن تنقشع الاختناقات الحالية في العمالة والعرض، وإن "إعادة فتح اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار ربما يستغرق وقتا أطول من الوقت الذي قد يستغرق لإغلاقه".