تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية أبريل الماضي

تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في (أبريل) عن القفزة التي شهدها في الشهر السابق، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.





وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أمس، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8 في المائة، في (أبريل)، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من 14.1 في المائة، في (مارس)، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته "رويترز".



