جرحى في تظاهرات فلسطينية قرب حاجز بيت إيل

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بمواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بيت إيل.

وفي وقت سابق، نظم الفلسطينيون، اعتصامًا وسط رام الله تنديدا بالتصعيد الاسرائيلي على غزة وانتهاكات القدس.

ويعتزم المعتصمون في رام الله، التوجه إلى حاجز بيت إيل العسكري، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.