عاجل.. اتحاد الصناعات جاهزون لدعم المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار قطاع غزة

قال اتحاد الصناعات المصرية، إنه يسعى لدعم المبادرة الرئاسية التى أعلن عنها اليوم لإعادة إعمار قطاع غزة بكل الإمكانيات الممكنة بعد الأضرار البالغة التي تعرضت لها البنية التحتية هناك من جرء القصف الاسرائيلي.

واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تخصيص مصر مبلغ بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، على ان تشترك الشركات المصرية في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتابع اتحاد الصناعات المصرية في بيان رسمي، نحن نُقدر مبادرة القيادة السياسية على تنمية واعمار فلسطين القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.