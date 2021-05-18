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وزير الأوقاف عن إعادة إعمار غزة: مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف تأييد المبادرةالمصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، فهذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية.

وأكد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

وأضاف أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيه "حزيران" ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة.

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