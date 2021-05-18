بعد مبادرة السيسي.. وزير الأوقاف يوجه مناشدة إلى أحرار العالم

ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المبادرة المصرية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ودعا وزير الأوقاف جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.



وأكد أن موقف الدولة المصرية ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.



وصرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأضاف الرئيس السيسي، "قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة".