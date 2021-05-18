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مساعد وزير الداخلية للسجون: سجين خرج بعفو رئاسي وعاد مرة أخرى في 24 حكم قضائي جديد 

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بأن الوزارة أوشكت الانتهاء من ملف الغارمين والغارمات ولكن البعض يستغل ذلك فى العودة مرة أخرى للسجن موضحا بأن  أحد السجناء خرج فى  عفو  رئاسى  وعاد مره أخرى فى ٢٤ حكم جديد  فإن مفهوم الإفراج عن الغارمين يتم وفقا للمعايير دقيقة.

وأشار مساعد وزير الداخلية  فى تصريحات له على هامش جولة داخل سجن الفيوم بأن لجان أمنية تنعقد بصفه مستمرة لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى العفو الرئاسى والإفراج الشرطى  وسداد ديون الغارمين والغارمات.

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