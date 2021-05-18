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تحرير 210 محضر كمامة وغلق محال ومنشآت تجارية ببني سويف

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاياء، عن تحرير 210 محضر لعدم الالتزام بالكمامة وغلق محال ومنشآت تجارية ببني سويف لمخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وذلك خلال حملات لمتابعة لتنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية بمراكز المحافظة.

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التابعة له، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تطبيقه "منذ مطلع يناير الماضي" والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير "الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود" والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم" تحرير 210 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع: 108بمركز ومدينة بني سويف، و33 بمركز ناصر، و25 بالواسطى و8 بمركز ببا، و20 بالفشن، و11 باهناسيا، و5 بسمسطا، فيما تم فض تجمع لسرادق وغلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وكان محافظ بني سويف، شّدد على الوحدات المحلية بمواصلة حملات وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، وذلك بالتزامن مع بعيد الفطر المبارك.

كما شّدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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