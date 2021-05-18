الجيزة في 24 ساعة.. غلق نادي شهير لمخالفته الاجراءات الاحترازية.. وإيقاف 4 حالات بناء

تواصل محافظة الجيزة، جهودها في مختلف الأحياء والمراكز والمدن، للتصدي لكافة المخالفين للاجراءات الاحترازية، وتطبيق القانون بكل حزم وتنفيذ مواعيد الغلق التي أقرها مجلس الوزراء.



وأسفرت الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة عن الأتي:-



- حي العجوزة



تم إطلاق التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالحي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به إلى جانب عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة لإستقبال وبحث إحتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد.





- مركز ومدينة البدرشين



وتصدى مركز ومدينة البدرشين لعدد 4 حالات بناء مخالف عبارة عن الحالة الأولى سور خاص بهنجر والثانية أعمدة تمهيدا لبناء منزل والثالثة والرابعة لأعمال حفر وتشوينات تمهيداً للبناء، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد ومعدات البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة، وخلال حملة مسائية لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق تم غلق وتشميع نادى وكافيه شهير بالمدينة ومطعم كشرى ومكتبة و محل موبايلات ومعرض للسيارات ومصادرة 28 حالة إشغالات متنوعة، كما تم تجريد ورش شوارع ( بورسعيد، عباس عنانى، طريق المقابر، المساكن، الإمام الشافعى ) ورفع 95 طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع المدينة.





- مركز ومدينة الحوامدية



وأسفرت حملة مسائية بنطاق مركز ومدينة الحوامدية عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى لتقديمها الشيشة ومغسلة وورشة ميكانيكا ومصادرة 18 شيشة و 51 كرسى و 2 أنبوبة بوتاجاز و 3 سماعات و ثلاجة وتحرير 3 محاضر إشغال طريق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بقرية منى الأمير، وإصلاح أعطال مياه بشوارع ( جامع الصفا، مسجد محمد عبده، أبوخضرة ) بعرب الساحة، وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع ( محطة المياه، عزبة خطاب، الرحمة، أبو أشرف، جمال عبدالناصر)، ورفع 114 طن مخلفات من مختلف قطاعات المدينة.



- حي الوراق



وبنطاق حى الوراق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع قاعة للأفراح وتحرير 14 محضر مخالفة متنوع ومصادرة عدد 57 كرسى و 45 شيشة و 2 ترابيزة ( بينج بونج ) و ماكينة لصنع المفاتيح و2 جهاز للتمارين الرياضية و شاشة عرض وميزان كهربائى و مرجيحة و3 أنبوبة بوتاجاز.



- مركز ومدينة منشأة القناطر



وفى ذات الإطار شن مركز ومدينة منشاة القناطر عدد من الحملات والتى أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق و 6 محاضر إشغال طريق و 4 محاضر عدم إرتداء الكمامة ومصادرة مجموعة من المصبوطات والتى تم إيداعها مخازن المدينة.





- مركز الواحات البحرية



وقامت أجهزة مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بتوجيه عدد من حملات المتابعة والرصد والتى أسفرت عن غلق تشميع عدد 2مقهى بشارع الجمعية و تحرير 6 محاضر عدم إرتداء الكمامة.



- حي الهرم





كما وجه حى الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة حملة نظافة لرفع المخلفات بالممشى السياحى بالمنصورية وشوارع المجزر الألى والأربعين وسفنكس وإمتداد شارع ترسا.



- مركز ومدينة العياط



وأجرى مركز ومدينة العياط حملات الصيانة الدورية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية الناصرية، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.



- مركز ومدينة أوسيم



كما تم رفع 440 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم و 11 طن بنطاق قرى مركز ومدينة منشأة القناطر.







