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5 مشاكل زوجية تؤدي إلى الطلاق.. انتبهي لها!

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:56 م
مشاكل زوجية
مشاكل زوجية
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أمراض عديدة تعصف بحياتك الزوجية قد تكون سبب الطلاق؛ إليكِ أبرز 5 مشاكل تسبب الخلافات الزوجية، وتخطف الزوج من زوجته وتؤدي هذه الحالات أحياناً إلى الطلاق. احذري هذه الأمراض لتحتفظي بزوجك.

1- خطف الأزواج: 
أكبر مشكلة تدفع الزوجة إلى العيادة النفسية، وغالباً ما تكون في حالة توتر شديد، فعندما تأتي امرأة أخرى وتخطف الزوج من زوجته لتتزوجه تصاب الزوجة الأولي بجنون وتسأل الطبيب ماذا أفعل؟

2- داء النكد: 
الحالة الثانية هي إصابة أحد الزوجين بداء النكد، وتتحول حياة الأسرة إلى نكد لا يطاق، ويبحث الزوج أو الزوجة عن المشاكل، وتؤدي هذه الحالة أحياناً إلى الطلاق.

3- الغيرة المرضية: 
هي أخطر أمراض العلاقة الزوجية، فالغيرة والشك المستمران في الطرف الآخر يتحول إلى مرض يؤثر نفسياً على الزوجين.

4- عدم الانسجام: 
وهي حالة شائعة؛ حيث يسود التوتر بسبب عدم التفاهم والانسجام الذي يؤدي إلى كثرة الصراعات الزوجية.

5- القرف الزوجي: 
يصيب الزوجين بدون سبب ظاهر، ويصبح الطرف الآخر شخصية لا تطاق، فهو لا يرى إلا العيوب ولا يشعر أبداً بالمميزات.

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