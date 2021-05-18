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الليلة.. نجوم مسلسل "لعبة نيوتن" ضيوف لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يحل الفنان محمد فراج والفنانة منى زكي والفنان سيد رجب أبطال مسلسل "لعبة نيوتن" ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر قناة ON E، في الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ON صور من الحلقة، وذلك عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكُتِبَ عليها: "انتظروا نجوم مسلسل لعبة نيوتن، الليلة الساعة 9 مساء مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، وحكايات وأسرار كتير عن كواليس التصوير".


وعُرِضَ مسلسل "لعبة نيوتن" على قناة DMC، وحقق كثير من المشاهدات فور عرضه، ونال على نصيبًا مميزًا من جوائز "كأس إينرجي للدراما" من لجنة التحكيم التي تكونت من النقاد علا الشافعي وحنان شومان وزين خيري شلبي.




وشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن

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