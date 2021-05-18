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محمد الطويلة يكشف عن مستجدات أزمة النجوم مع الإسماعيلي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد الطويلة رئيس نادى النجوم عن أخر تطورات الأزمة بين ناديه والإسماعيلي بسبب نسبة الفريق فى بيع إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق لنادى الزمالك.


وقال الطويلة فى تصريحات خاصة عبر برنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" نادى النجوم متمسك بحقه بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية فى أزمة المستحقات المتأخرة على الإسماعيلي".


وأضاف:" الإسماعيلي سيخصم منه نقاط هذا الموسم بعد القرار الذي حصل عليه النجوم، ولن يوجد مفاوضات مع الإسماعيلي بعدما تم الإقرار بحقي". 


ويذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز على فريق أسوان بثلاث أهداف مقابل هدفين.

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محمد الطويلة يكشف المصري الممتاز أزمة النجوم مع الإسماعيلي

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