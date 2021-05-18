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أليجري يقترب من تولى تدريب ريال مدريد

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن بعض كواليس التعاقد المحتمل بين ريال مدريد، والمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقتراب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، نهاية الموسم الجاري، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وكتب رومانو، اليوم، عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أليجري اجتمع بالفعل مع إدارة ريال مدريد، هذا الأسبوع، للحديث عن إمكانية توليه قيادة الفريق.

وأضاف أن ماسيميليانو أليجري كان على اتصال مباشر بإدارة النادي الملكي، منذ شهر مارس الماضي.

وواصل أن أليجري سيقبل على الفور إذا قرر ريال مدريد التعاقد معه، مؤكدًا أن راؤول جونزاليس مرشح للمنصب أيضًا.

وأتم رومانو، بأن أليجري يملك أكثر من عرض إيطالي خلال الفترة الحالية، لكن أولويته هي قيادة ريال مدريد.

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