لسداد ديونه.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية

كشفت التحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية، حيث استمعت النيابة لأقوال أسرتها، أن نجلتهم رفضت الزواج من شخص ثري لأنه يكبرها بأكثر من ٢٠ عامًا.



وقالت الأسرة في أقوالهم في النيابة، أن الأب "المتهم" أجبرها على الزواج من هذا الشخص الثري طمعا في أمواله لسداد ديونه وشراء احتياجاته.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية، لارغامها على الزواج من رجل يكبرها في العمر.



وافادت التحقيقات، أن الأب كان يجبر نجلته على الزواج من أحد الأشخاص، فرفضت الاستجابة لطلبه، فاعتدى عليها بالضرب وختقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



