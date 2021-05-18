Advertisements

لسداد ديونه.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت التحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية، حيث استمعت النيابة لأقوال أسرتها، أن نجلتهم رفضت الزواج من شخص ثري لأنه يكبرها بأكثر من ٢٠ عامًا.

وقالت الأسرة في أقوالهم في النيابة، أن الأب "المتهم" أجبرها على الزواج من هذا الشخص الثري طمعا في أمواله لسداد ديونه وشراء احتياجاته.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية، لارغامها على الزواج من رجل يكبرها في العمر.

وافادت التحقيقات، أن الأب كان يجبر نجلته على الزواج من أحد الأشخاص، فرفضت الاستجابة لطلبه، فاعتدى عليها بالضرب وختقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله