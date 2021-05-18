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جامعة تورنتو بكندا تمنح الدكتوراة الفخرية لرئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:04 م
ماريان ناجى
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أعلنت كلية ويكلف للدراسات اللاهوتية بجامعة تورنتو بكندا عن منح درجة الدكتوراة الفخرية فى اللاهوت للدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر فى حفل خاص من خلال برنامج التواصل الافتراضى "زووم" نظرًا للقيود الحالية التى فرضتها جائحة كورونا وذلك مساء اليوم الثلاثاء.
ذكرت كلية ويكلف بتورنتو أسباب منح رئيس الأساقفة درجة الدكتوراه الفخرية قائلة: تقديرًا لمساهمته فى نمو الكنيسة وتحولها من إبروشية لإقليم الإسكندرية والذى يشمل ١٠ دول إفريقية وأيضا نمو خدمات المجتمع فى مجال التنمية والصحة والتعليم بالإضافة للدور الفعال الذى يلعبه فى الحوار بين العالم الإسلامى والكنيسة.
من المقرر أن يشارك رئيس الأساقفة بكلمة فى الاحتفال بعنوان "رسالة الكنيسة فى المجتمع"
جدير بالذكر أن كلية ويكلف بتورنتو تم تأسيسها في عام 1879.
تحمل كلية ويكلف اسم جون ويكلف أحد رموز الإصلاح في الكنيسة الأنجليكانية والذى حرص على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات وحين علم بابا روما بذلك أمر بمنعه من التدريس فى جامعة أكسفورد وهو الأمر الذى لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كثيرين فى كافة أنحاء أوروبا.
ذكرت كلية ويكلف بتورنتو أسباب منح رئيس الأساقفة درجة الدكتوراه الفخرية قائلة: تقديرًا لمساهمته فى نمو الكنيسة وتحولها من إبروشية لإقليم الإسكندرية والذى يشمل ١٠ دول إفريقية وأيضا نمو خدمات المجتمع فى مجال التنمية والصحة والتعليم بالإضافة للدور الفعال الذى يلعبه فى الحوار بين العالم الإسلامى والكنيسة.
من المقرر أن يشارك رئيس الأساقفة بكلمة فى الاحتفال بعنوان "رسالة الكنيسة فى المجتمع"
جدير بالذكر أن كلية ويكلف بتورنتو تم تأسيسها في عام 1879.
تحمل كلية ويكلف اسم جون ويكلف أحد رموز الإصلاح في الكنيسة الأنجليكانية والذى حرص على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات وحين علم بابا روما بذلك أمر بمنعه من التدريس فى جامعة أكسفورد وهو الأمر الذى لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كثيرين فى كافة أنحاء أوروبا.
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