Advertisements

جامعة تورنتو بكندا تمنح الدكتوراة الفخرية لرئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
أعلنت كلية ويكلف للدراسات اللاهوتية بجامعة تورنتو بكندا عن منح درجة الدكتوراة الفخرية  فى اللاهوت للدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر فى حفل خاص من خلال برنامج التواصل الافتراضى "زووم" نظرًا للقيود الحالية التى فرضتها جائحة كورونا وذلك مساء اليوم  الثلاثاء.

ذكرت كلية ويكلف بتورنتو أسباب منح رئيس الأساقفة درجة الدكتوراه الفخرية  قائلة: تقديرًا لمساهمته فى نمو الكنيسة  وتحولها من إبروشية لإقليم الإسكندرية والذى يشمل ١٠ دول إفريقية وأيضا نمو خدمات المجتمع فى مجال التنمية والصحة والتعليم بالإضافة للدور الفعال الذى يلعبه فى الحوار بين العالم الإسلامى والكنيسة.
من المقرر أن يشارك رئيس الأساقفة بكلمة فى الاحتفال بعنوان  "رسالة الكنيسة فى المجتمع"


جدير بالذكر أن كلية ويكلف بتورنتو تم تأسيسها في عام 1879.
 
تحمل كلية ويكلف اسم جون ويكلف أحد رموز الإصلاح في الكنيسة الأنجليكانية والذى  حرص على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات وحين علم بابا روما بذلك أمر بمنعه من التدريس فى جامعة أكسفورد وهو الأمر الذى لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كثيرين فى كافة أنحاء أوروبا.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله