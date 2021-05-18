إنذار رسمي لرئيس الهيئة الوطنية للاعلام بمنع عرض الاعمال الفنية التى تحرض على العنف والبلطجة وتسئ للدولة المصرية



ونص محمود فى إنذاره، بان الاعمال الفنية التى تسئ للدولة المصرية لا تستحق ان تعرض على شاشات القنوات الفضائية والمصرية لتحريضها على العنف والبلطجة وتدمير الشباب وتسئ للشعب المصري، واشار محمود فى انذاره الى ان الاختصاص الاصيل للهيئة الوطنية هو التصدى لتلك الاعمال الفنية المحرضة على العنف والبلطجة، مضيف ان هنالك اعمال فنية عرضت فى نفس التوقيت مثل ( الاختيار 2، هجمة مرتدة، القاهرة كابول ) التى تحث المصريين على الولاء والانتماء لوطنهم ورفع الروح المعنوية للشباب المصرى وهى اعمال تبرز الدور البطولى لمؤسسات الدولة المصرية واجهزتها السيادية وبطولات رجالها المنتمين لتلك الاجهزة فى حفظ امن مصر القومى والدفاع والزود عنها والتضحية بحياتهم، وهى الاعمال التى طالما دعت القيادة السياسية الى تقديمها للمصريين وشبابها ليعلموا حجم البطولات والتضحيات التى قدمها هؤلاء الابطال لاعلاء شأن مصر والدفاع عنها فى كل المجالات.



واضاف محمود، ان الاختصاص الاصيل للهيئة الوطنية للاعلام هو مراجعة مايقدم من الاعمال الفنية التى تعرض للمصريين والتى تشكل وجدان الشعب المصري لذلك فانه يتقدم بهذا الانذار لمنع عرض الاعمال الفنية المسيئة للشعب المصري والتى تؤثر بالسلب على الشباب خاصة وتثير احباط الشعب المصري.

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا للسيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، طالب بمنع عرض الاعمال الفنية التى عرضت فى رمضان الفائت لتحريضها على العنف والبلطجة وتشويهها للعادات والتقاليد المصرية والاساءة لمصر والمصريين.