البورصة المصرية تربح 8 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية و عربية مؤسسات و أفراد ، و شراء انتقائي على قياديات الرئيسي و تفوق قطاع الموارد الأساسية و المقاولات و الخدمات المالية و بعض أسهم العقارات و التكنولوجيا .









وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.