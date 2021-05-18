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البورصة المصرية تربح 8 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية و عربية مؤسسات و أفراد ، و شراء انتقائي على قياديات الرئيسي و تفوق قطاع الموارد الأساسية و المقاولات و الخدمات المالية و بعض أسهم العقارات و التكنولوجيا .


وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.

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