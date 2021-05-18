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أمور عليك اتباعها في فترة الخطوبة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الأشياء التي يجب تجنب فعلها في فترة الخطوبة منعا لوجود مشاكل مع شريك حياتك في المستقبل والحفاظ على علاقة هادئة وسليمة:
 
لا تسألي عن تجارب خطيبك السابقة ولا تتصرفين بعشوائية ولا تبحثين عن ما يخفيه عنك من تجارب في الماضي
وليس المقصود لكي لا تفتعلي المشاكل معه.

لا تسردين لخطيبك كل ما يجري أو جري لدي عائلتك أو حتي ماضيكِ، يمكن أن يعتبرها الخاطب عيوب ويتذكر ذلك الأرشيف بعد الزواج.

اعلمي أن فترة الخطوبة هي فترة للتعارف ومهمًا كان طول فترة الخطوبة فهي لن تكون كافية لمعرفة الطرف الآخر لأن الحياة بعد الزواج هي الحياة الحقيقية.

الإهمال الزائد للفرد سواء للخطيب أو الخطيبة وعدم الإهتمام بالمجاملة في المناسبات أو الإهتمام بأسرة الطرف الآخر يمكن أن يكون سببًا في القطيعة.

لا تفتحِي مجلًا لخطيبك أن يتدخل في علاقتك مع صديقتك والعكس صحيح ولا تحكِي بعلاقتك بخطيبك مع صديقتك.

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