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محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فور إبلاغه بحدوث حريق محدود بوحدة تشغيل بمحطة بلانة الرئيسية للري بمركز نصر النوبة توجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لموقع المحطة لمتابعة جهود إحتواء تداعيات الحريق ميدانيًا والذى جاء نتيجة ماس كهربائى حيث رافقه المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الري، بالأضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وقد نجحت جهود أطقم الصيانة التابعة للري في إصلاح الوحدة، علاوة على إجراء الصيانة لباقي الوحدات والتي تصل إلى ٤ وحدات طاقة كل منها إلى ٤ م3 ثانية وذلك من إجمالي 6 وحدات تعمل بالمحطة لخدمة منظومة الرى بقري مركز نصر النوبة ومنها ري 25 ألف فدان بواسطة 5 محطات ري أخري متتابعة علي الترعة الرئيسية تشمل محطات قسطل 1، وقسطل 2، وخريت 1، وخريت 2، وإبريم، وهو الذى يتوازى مع أستمرار ضخ مياه الشرب بـ 5 محطات هم بلانة وقسطل وأبو سمبل وتوشكي وعنيبة، وخلال تفقده لمحطة بلانة.


أطمئن اللواء أشرف عطية على إنتظام تشغيل محطات مياه الشرب لتوفير إحتياجات المواطنين بقري نصر النوبة.


مكلفًا مسئولى الرى بتوفير البدائل السريعة داخل المحطات لمواجهة هذه الأزمات الطارئة سواء من أجهزة إطفاء ذاتية أو مولدات تبادلية لتوليد الكهرباء، علاوة على توفير قطع الغيار الأحتياطية.
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع ميدانياً تداعيات الحريق المحدود لمحطة بلانة الرئيسية للرى بنصر النوبة

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