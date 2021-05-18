أول تعليق لـ السيسي حول القمة الثلاثية بشأن الأوضاع في فلسطين

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في فلسطين مع كل من الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأكد الرئيس السيسي على أهمية القمة والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من مصر والأردن وفرنسا لوقف العنف واحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.



وثمن الرئيس السيسي مبادرة الرئيس ماكرون لعقد القمة حول فلسطين اتساقا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة.