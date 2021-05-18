Advertisements

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
أستمرارًا لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تواصل الجهود المبذولة من لجان التفتيش برئاسة رؤساء المراكز والمدن تنفيذًا لهذه القرارات من أجل مجابهة إنتشار جائحة كورونا.


موضحًا بأنه عقب أجازة عيد الفطر المبارك سيتم مواصلة الإلتزام بقرار الغلق فى التاسعة مساءًا للمحلات والمولات التجارية والمقاهى والكافتريات والمطاعم والملاهى والأندية ومراكز الشباب حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وذلك حتى 21 مايو الجارى، وبالتوازى أستهدفت الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيرس.


وأشار اللواء أشرف عطية بأنه كانت هناك توجيهات مشددة لكافة مسئولي المحليات بالتعامل الفوري مع الإشغالات ومخلفات القمامة والتراكمات ورفعها أول بأول للحفاظ على المظهر الحضارى بالشوارع والميادين.


لافتًا بأنه تنفيذًا للتعليمات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة لإزالة الإشغلات بنطاق حى غرب شملت غلق وتشميع عدد ٤ مطاعم وكافتيريات، بجانب مصادرة عدد 22 جهاز وأنبوبة بوتوجاز، وأيضًا عدد ( ٥) شيشة، وكذا عدد (٣) تكييف متحرك وعدد ( 4) أجهزة ثلاجة وديب فريزر وسماعات.


وفى نفس السياق شهدت أيام عيد الفطر المبارك غلق 41 منشأة مخالفة لقرارات الغلق، بجانب تحرير 288 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات، وتواكب مع ذلك قيام فرق الرش والتطهير التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 476 منشأة ومبنى، بالإضافة إلى 132 شارع.
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان

أخبار تهمك

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله