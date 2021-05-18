حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق 41 منشأة وغرامة فورية لـ 288 مخالفة عدم إرتداء كمامة في أسوان

أستمرارًا لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تواصل الجهود المبذولة من لجان التفتيش برئاسة رؤساء المراكز والمدن تنفيذًا لهذه القرارات من أجل مجابهة إنتشار جائحة كورونا.





موضحًا بأنه عقب أجازة عيد الفطر المبارك سيتم مواصلة الإلتزام بقرار الغلق فى التاسعة مساءًا للمحلات والمولات التجارية والمقاهى والكافتريات والمطاعم والملاهى والأندية ومراكز الشباب حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وذلك حتى 21 مايو الجارى، وبالتوازى أستهدفت الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيرس.





وأشار اللواء أشرف عطية بأنه كانت هناك توجيهات مشددة لكافة مسئولي المحليات بالتعامل الفوري مع الإشغالات ومخلفات القمامة والتراكمات ورفعها أول بأول للحفاظ على المظهر الحضارى بالشوارع والميادين.





لافتًا بأنه تنفيذًا للتعليمات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة لإزالة الإشغلات بنطاق حى غرب شملت غلق وتشميع عدد ٤ مطاعم وكافتيريات، بجانب مصادرة عدد 22 جهاز وأنبوبة بوتوجاز، وأيضًا عدد ( ٥) شيشة، وكذا عدد (٣) تكييف متحرك وعدد ( 4) أجهزة ثلاجة وديب فريزر وسماعات.





وفى نفس السياق شهدت أيام عيد الفطر المبارك غلق 41 منشأة مخالفة لقرارات الغلق، بجانب تحرير 288 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات، وتواكب مع ذلك قيام فرق الرش والتطهير التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 476 منشأة ومبنى، بالإضافة إلى 132 شارع.