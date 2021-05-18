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جربي ماسك الطين المغربي لبشرة صافية قبل الزفاف

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
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يمكنك عزيزتي الفتاة قبل حفل زفافك وضع ماسك الطين المغربي على البشرة للحصول عليها صافية وخالية من الشوائب والتجاعيد:

ماسك الطين المغربي والزبادي
يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة، وتقليل ظهور الحبوب لاحتواء الزبادي على مضادّات طبيعيّة للبكتيريا والفطريّات.

نمزج ملعقة من الطين المغربي وملعقة من الزبادي مع بعضها البعض حتى تُصبح مزيجاً متجانساً، ونضع المزيج على البشرة، ونتركه لمدّة خمسة عشر دقيقة، ثمّ نشطف بالماء الدافئ.

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