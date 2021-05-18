جربي ماسك الطين المغربي لبشرة صافية قبل الزفاف

يمكنك عزيزتي الفتاة قبل حفل زفافك وضع ماسك الطين المغربي على البشرة للحصول عليها صافية وخالية من الشوائب والتجاعيد:





ماسك الطين المغربي والزبادي

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة، وتقليل ظهور الحبوب لاحتواء الزبادي على مضادّات طبيعيّة للبكتيريا والفطريّات.



