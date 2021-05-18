508.2 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم للبيع بصافي 508.2 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والمصريين للشراء بصافي 376 مليون جنيه، و132.2 مليون جنيه على التوالي.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.