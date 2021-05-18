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طريقة تحضير الكوارع في البيت.. خطوات سهلة
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:05 م
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طريقة تحضير الكوارع في البيت.. خطوات سهلة
مقادير تحضير الكوارع
- كوارع بقري.
- كمون.
- جوزة الطيب.
- بابريكا.
- فصوص ثوم.
- بصل.
- حمص.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت ذرة.
- زيت زيتون.
- زنجبيل.
- أعواد قرفة.
- ماء.
طريقة تحضير الكوارع
- يوضع زيت ذرة مع زيت زيتون في حلة على النار، ثم يوضع البصل الشرائح مع الكوارع.
- يضاف الثوم المفروم والبابريكا والزنجبيل وجوزة الطيب وأعواد القرفة وملح وفلفل أسود.
- تقلب المكونات جيدًا على النار ثم يضاف الماء وتترك على النار، حتى تبدأ الكوارع في النضج.
- يضاف الحمص المنقوع في الماء، ويترك على النار حتى ينضج تمامًا، وتقدم ساخنة.
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