طريقة تحضير الكوارع في البيت.. خطوات سهلة

مقادير تحضير الكوارع





- كوارع بقري.





- كمون.





- جوزة الطيب.





- بابريكا.





- فصوص ثوم.





- بصل.





- حمص.





- ملح.





- فلفل أسود.





- زيت ذرة.





- زيت زيتون.





- زنجبيل.





- أعواد قرفة.





- ماء.





طريقة تحضير الكوارع

- يوضع زيت ذرة مع زيت زيتون في حلة على النار، ثم يوضع البصل الشرائح مع الكوارع.





- يضاف الثوم المفروم والبابريكا والزنجبيل وجوزة الطيب وأعواد القرفة وملح وفلفل أسود.





- تقلب المكونات جيدًا على النار ثم يضاف الماء وتترك على النار، حتى تبدأ الكوارع في النضج.



