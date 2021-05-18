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طريقة تحضير الكوارع في البيت.. خطوات سهلة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:05 م
الكوارع
الكوارع
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طريقة تحضير الكوارع في البيت.. خطوات سهلة

مقادير تحضير الكوارع

- كوارع بقري.

- كمون.

- جوزة الطيب. 

- بابريكا. 

- فصوص ثوم.

- بصل.

- حمص.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زيت ذرة.

- زيت زيتون.

- زنجبيل.

- أعواد قرفة.

- ماء.

طريقة تحضير الكوارع
- يوضع زيت ذرة مع زيت زيتون في حلة على النار، ثم يوضع البصل الشرائح مع الكوارع.

- يضاف الثوم المفروم والبابريكا والزنجبيل وجوزة الطيب وأعواد القرفة وملح وفلفل أسود.

- تقلب المكونات جيدًا على النار ثم يضاف الماء وتترك على النار، حتى تبدأ الكوارع في النضج.

- يضاف الحمص المنقوع في الماء، ويترك على النار حتى ينضج تمامًا، وتقدم ساخنة.

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