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"كل سنة وانت أب رائع"..هكذا هنأت هبة مجدي زوجها محمد محسن بمناسبة عيد ميلاده

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هبة مجدي على تهنئة زوجها الفنان محمد محسن بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هبة مجدي صورتين لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، وعلقت عليها قائلة:" كل سنة وانت بصحة وراحة بال، كل سنة و انت فنان راقي و مميز و صوتك يملى الدنيا غنا و نجاحات".

وتابعت هبة مجدي قائلة :"كل سنة و انت أب رائع و حنين، كل سنة و انت حبيبي و معايا و ربنا مايحرمنا منك أبداً" .

وفي سياق آخر، شاركت هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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