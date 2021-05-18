نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 18-5 2021



نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 18-5-2021





تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 مقابل الجنيه





ستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في مصر الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 مايو 2021 خلال بداية التعاملات الصبالحخية وذلك بعد ارتفاعه خلال ختام التعاملات المسائية بنحو 3 جنيهات وصل بعدها يعر جرام الذهب عيار 21نحو 800 جنيه للجرام لأول مرة منذ فبراير 2021.. التفاصيل من هنا





"الإسكان": 17 مليار جنيه استثمارات وزارة بمحافظة أسيوط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2014 وحتى الآن، بلغت 17.307 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر الجديدة.. التفاصيل من هنا





رئيس جهاز "العاصمة الإدارية" يتفقد سير العمل بالأحياء السكنبة والحي الحكومي

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالأحياء السكنية والحي الحكومي والمحاور الرئيسية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، مستهلا الجولة بالترحيب بعودة العاملين بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.. التفاصيل من هنا





جهاز "القاهرة الجديدة": غلق وتشميع 17 وحدة سكنية بالتجمع الثالث

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع 9 عدادات كهرباء بمساكن الجيزة بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث بالمدينة. . التفاصيل من هنا







جهاز الإحصاء: انخفاض أعداد العاملين الأجانب بنسبة 15.6%

أصـدر الجهاز المركزي للتعـبئة العامة والإحصـاء اليوم الثلاثاء " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2020 ".. التفاصيل من هنا





"المشاط": كورونا أحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التعاون الإنمائي لعام 2021، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حول دور التعاون الإنمائي في مواجهة المخاطر التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك بمشاركة مسئولين حكوميين من العديد من الدول ومسئولي الأمم المتحدة.. التفاصيل من هنا





"الصناعة" تعلن بدء العمل باللائحة الجديدة للتنمية الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.. التفاصيل من هنا

وزير المالية: 10 مليارات دولار لشراء لقاحات فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة».. التفاصيل من هنا





وزيرة التخطيط: برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في الحد من تأثير أزمة كورونا

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمؤتمر السنوي الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، حيث شاركت السعيد بالجلسة المنعقدة تحت عنوان: "نظام اقتصادي عالمي في حالة اضطراب.. التفاصيل من هنا





بروتوكول تعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.. التفاصيل من هنا





وزير قطاع الأعمال: 16 مركزا تجاريا حول العالم لترويج المنتجات المصرية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.. التفاصيل من هنا



