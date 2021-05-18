مع أجواء الصيف..روني خير الله يطلق "كبر الشوق"





أصدر الفنان روني خيرالله أغنية جديدة له بعنوان "كبر الشوق" من كلمات وألحان علي حجازي وتوزيع مصطفى عبد الرضا.



وتميّزت الأغنية بإيقاعها المتناسق مع أجواء الصيف وكلمات الغزل البسيطة والمليئة بالأحاسيس فأتت لتمدّ المستمعين بالطاقة الإيجابية لا سيما في هذه الظروف.



ويذكر انه تم تصوير الاغنية بعدسة منير حنسلي وسط مناظر طبيعية خلابة أسرت القلوب وحملت معها مشاعر مفعمة بالحب والرومانسية.



كما نالت الأغنية اعجاب المتابعين حيث حقق الفيديو كليب الخاص بها نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما عبر صفحة روني على الفيسبوك



وبهذا الإصدار الجديد يؤكد روني خيرالله نجاحه الذي كان قد سلك طريقه منذ إطلاقه أغنية "صرلي زمان" مروراً بأغنية"ما بدي تروح" وصولاً الى "كبر الشوق"، حيث أثبت روني حضوره على الساحة الفنية وتميّزه بتقديم أعمال تلاقي إعجاب الجمهور ومتابعته.



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