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ما الذي يجمع اللبنانية إيمان بشريف ترحيني؟

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تحضر المطربة اللبنانية الصاعدة إيمان، لتصوير أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج اللبناني شريف ترحيني.

وسيبدأ التصوير خلال هذا الأسبوع حيث يترقّب الجمهور الشكل النهائي الذي سيخرج به الفيديو كليب الذي سيجمع بين نقاوة صوت إيمان والعدسة الثاقبة للمخرج شريف ترحيني.

يذكر أنّ الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي ومن ألحان وتوزيع وليد المسيح، وتسجيل استديو "360 media studio" طوني حداد، كما أجرت ايمان جلسة تصوير مع المصور شربل بو منصور.

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