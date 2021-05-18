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طردوها من المدرسة بسببه.. ما هو مرض ADHD الذي أصاب جنا عمرو دياب؟

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:28 م
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
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طردوها من المدرسة بسببه.. ما هو مرض ADHD الذي أصاب جنا عمرو دياب؟

تصدر مرض ADHD تريند جوجل في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 18/5/2021، وذلك بعدما أصاب إبنة المطرب الكبير عمرو دياب.

وأثارت جنا عمرو دياب، حالة من الجدل، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في منشور قالت خلاله بالإنجليزية، إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى "queens gate school" أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة ADHD، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن مرض ADHD الذي أصاب جنا عمرو دياب، وهو "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه"، حول أعراضه وطرق علاجه. 



أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD
وفقًا لموقع "MAYO clinic" الطبي، فإن أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD تبدأ مع فرط النشاط قبل سن 12 عامًا، وتكون هذه الأعراض ملحوظة في وقت مبكر من عمر 3 سنوات لدى بعض الأطفال، قد تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط خفيفة أو معتدلة أو حادة، وقد تستمر حتى سن البلوغ.

وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- غافل أغلب الوقت. 

- مصاب بفرط النشاط/ الاندفاع أغلب الوقت.

- يفشل في إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل أو يقوم بأخطاء طائشة في العمل المدرسي.

- يواجه مشكلة في التركيز على المهام أو اللعب.

- يبدو غير منصت، حتى عندما يتم التحدث إليه مباشرة.

- يواجه صعوبة في متابعة التعليمات ويفشل في إنهاء العمل المدرسي أو الأعمال المنزلية.

- يعاني من مشكلات في تنظيم المهام والأنشطة.

- يتجنب أو لا يُعجَب بالمهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مركّزًا، مثل الواجب المنزلي.

- يفقد العناصر اللازمة للمهام أو الأنشطة، على سبيل المثال، الألعاب والتكليفات المدرسية وأقلام الرصاص.

- يتشتت انتباهه بسهولة.

- ينسى القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل نسيان للقيام بالأعمال المنزلية.

- فرط النشاط والاندفاعية.

أعراض تظهر على الطفل المصاب
- يتململ أو يقرع بيديه أو قدميه أو يتلوى في المقعد.

- يجد صعوبة في الجلوس في الفصل أو في المواقف الأخرى.

- يستمر في التحرك، بحركة ثابتة.

- يجري بالجوار أو يتسلق في مواقف لا تناسب فعل ذلك.

- يجد صعوبة في اللعب أو القيام بالأنشطة بهدوء.

- يتحدث كثيرًا.

- يتسرع بالإجابة ويقاطع السائل.

- يجد صعوبة في انتظار دورهيقطع على الآخرين حديثهم أو ألعابهم أو أنشطتهم أو يتطفل عليهم.

علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
هناك بعض النقاط، والنصائح للمساعدة في تقليل خطر إصابة طفلكِ بـ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، على النحو التالي: 

- تجنبي أثناء فترة الحمل، أي شيء يُمكن أن يضرَّ بالنمو الجنيني، مثل تناوُل المشروبات الكحولية، أو المخدرات الترفيهية أو التدخين.

- حماية طفلكِ من التعرض للملوثات والسموم، مثل تدخين السجائر، والطلاء المحتوي على الرصاص.

- الحد من فترات مشاهدة التلفاز.

- منع الأطفال من مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو بكثرة في أول 5 سنوات من عمرهم.

اختبار اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة 
هناك سلسلة من الاختبارات المحوسبة التي تتضمن تكرار فعالية  لفترة زمنية معينة، حيث يتلقى الشخص الذي يخضع للإختبار تعليمات بخصوص الاختبار وسيره، وفقًا لما ذكره موقع «webmd». 

يتمرن الشخص، فورا قبل بداية الاختبار، لحوالي 3 دقائق على النشاط أثناء الاختبار، وبعد التمرن والتعرف على كيفية العمل، يبدأ الاختبار، ومعه يبدأ القياس.

خلال الـ 20 دقيقة يعمل الشخص المفحوص، عادة في غرفة خالية من أي محفزات ودون وجود والديه ، لكي لا تؤدي إلى تشتيت انتباهه.

يجلس الشخص المفحوص أمام الحاسوب، حيث يظهر مربع أبيض وسط الشاشة، وبالتناوب يظهر وميض مربع أسود في أعلى أو في أسفل المربع الأبيض. يطلب من الشخص أن يضغط على الزر في كل مرة يظهر فيها المربع الأسود في الأعلى.

 بعد إنهاء الاختبار الأول، يتناول الشخص المفحوص دواءً يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه بالجرعة المحددة له من قبل طبيب مختص، وفقاً لوزن جسمه.

يُطلب من الشخص المفحوص الانتظار لمدة ساعة ونصف خلالها يمكن أن يأكل، يمشي، ولكن عليه تجنب استخدام المواد المنشطة.

 بعد فترة الانتظار، يبدأ اختبار تشتت الانتباه من جديد لمدة 20 دقيقة إضافية.

نتائج اختبار فرط الحركة ونقص الانتباه
 إذا أظهرت النتائج أن طفلك مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن المهم الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.

 يتضمن العلاج عادة مجموعة من الأدوية والعلاج السلوكي وتغييرات نمط الحياة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الجرعة المناسبة من دواء ADHD ، خاصة عند الأطفال.

طردوها من المدرسة بسببه.. ما هو مرض ADHD الذي أصاب جنا عمرو دياب؟

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