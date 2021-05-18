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"ميركل": العمل الرقمي خلال أزمة كورونا كان أفضل من المتوقع

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
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ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التحول إلى العمل الرقمي خلال أزمة جائحة كورونا حدث في ألمانيا على نحو أفضل من المتوقع.

وقالت ميركل اليوم خلال القمة الرقمية الخامسة عشر للحكومة الألمانية في برلين: "لا نزال نعاني من نقاط ضعف كبيرة في التوسع في الأجهزة، لكننا على الأقل أدرنا العديد من مؤتمرات عبر زوم وويبكس وغيرها من المؤتمرات التي لم يكن من المتوقع أن تكون شبكتنا قادرة عليها".

وبحسب "الألمانية" قالت المستشارة إنه في الأشهر القليلة الماضية، تم تسريع الوتيرة أخيرا في بعض المجالات - على سبيل المثال في الرقمنة داخل المدارس، وأضافت "لا يزال هناك الكثير لنفعله، لكننا حققنا البداية"، موضحة أن الجائحة أظهرت أنه لا يزال يتعين زيادة العديد من العمليات الرقمية. 

وفي الوقت نفسه، عارضت ميركل المضي قدما في الرقمنة عبر مشروعات كبيرة على وجه الخصوص، موضحة أن الماضي أظهر أن اتباع نهج تدريجي مرن يحقق جدوى أكبر.

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