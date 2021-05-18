حبس عامل متهم بقتل صاحب مطعم في الإسكندرية

قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب مطعم بسبب نشوب خلاف بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل، حيث قام عامل بطعن صاحب مطعم وتم نقله إلى المستشفى، على أثره لقى مصرعه متأثرا بإصابته.



على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث وتبين صحة الواقعة ووفاة " ع.ا "، صاحب مطعم بطريق "ال 21" بحى العجمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى وقت لاحق ورد بلاغ من أحد المستشفيات يفيد بوصول شخص فى حالة إعياء شديدة نتيجة تعرضه لطعنة وإصابته بجروح قطعية متفرقة.



وتبين أن مرتكب الواقعة عامل، له معلومات جنائية مسجلة، آثر نشوب خلاف بين الطرفين، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم بالواقعة عقب هروبه.



وبالمعاينة والفحص وسؤال شهود العيان تبين أنه حال تواجد المتوفى بالمطعم ملكه فوجئ بقيام المتهم عامل سابق بالمطعم، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته وفرا هاربا وذلك لوجود خلافات عمل سابقة بينهما.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، والقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين" فى إرتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.