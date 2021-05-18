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اول رد من توتنهام على رحيل هاري كين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
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أكد ريان ماسون المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز أنه لا يعلم ما إذا كان هاري كين مهاجم السبيرز قد أبلغ الإدارة عن الرحيل على توتنهام من عدمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه.ميديا، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقارير أفادت أن مهاجم توتنهام طلب بيعه هذا الصيف، بعدما أصبح غير سعيد بعدم وجود تقدم داخل النادي.


وسئل ماسون الذي يتولى تدريب الفريق لنهاية الموسم بشكل مباشر، عما إذا كين طلب الرحيل من النادي، ورد قائلاً: "لا لست على علم بهذا".

وأضاف: "كل محادثاتي مع هاري متعلقة بالمباراة، كل هذه المحادثات، لست واثقاً منها، لا أعلمهما".

وتابع: "أتحدث مع هاري كثيراً بشكل يومي، متحمس معي بشأن المباراة المقبلة أمام أستون فيلا، كل مناقشاتنا متعلقة بمباراة الغد".

وأكد ماسون أن كين الذي يسعى للتتويج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، سيبدأ مباراة أستون فيلا غداً الأربعاء، والتي سيحضرها عشرة آلاف مشجع لأصحاب الأرض.

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