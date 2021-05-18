الطويلة: رغبة كريم فؤاد الانتقال للأهلي

كشف محمد الطويلة رئيس نادى النجوم عن أخر تطورات رحيل الظهير الأيمن لفريقه المعار إلي نادي إنبي، ولاعب المنتخب الأولمبي كريم فؤاد إلي صفوف أى من القطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال الطويلة فى تصريحات خاصة عبر برنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" كريم فؤاد رغبته هى الانتقال لصفوف النادي الأهلي، ولكن أنا أرغب فى أن يحترف اللاعب من أجل مصلحة الكرة المصرية".





وأضاف:" النادى الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بشراءه هو إنبي إذا قام بتفعيل بند الشراء، وحتي الأن لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي لضم اللاعب فى الصيف".





ويذكر أن كريم فؤاد لاعب نادي إنبي والمعار من النجوم يقدم مستوي مميز فى بطولة الدوري المصري وكانت ترددت أنباء حول رغبة الأهلي والزمالك فى ضمه.



