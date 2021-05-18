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تعرف على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل ليفربول ضيفاً على صاحب المركز الخامس عشر فريق بيرنلي، في تمام التاسعة والربع مساء الأربعاء الموافق السابع عشر من مايو الجاري، على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويدخل لاعبي ليفربول اللقاء وليس أمامهم خيار سوى حصد الثلاث نقاط، لإنعاش آمالهم في التأهل للأبطال الموسم المقبل، بعد أن استطاعو إلحاق الهزيمة بفريق ويست بروميتش البيون بهدفين مقابل هدف في الجولة 36 من البطولة ليصعد بذلك الريدز إلى المركز الخامس.


وعلى جانب آخر يسعى لاعبي المدرب شين ديتش، استغلال عامل الأرض للظفر بالثلاث نقاط لتحسين مكانتهم فى ترتيب الدوري.


ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة من 36 مباراة فاز خلالها في 18 وتعادل في 9 بينما لحقت به الخسارة في 9أخرى.


بينما يتواجد بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 39نقطة من 36 جولة فاز في 10 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في 17 مباراة خاضها حتى الآن.

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