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إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع في وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من العقار (447 أ).

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع إطفاء أكتوبر.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الأخير وامتدادها إلى شقة أخرى، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها دون إصابات.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات غرفة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

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