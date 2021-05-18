اتحاد الغرف التجارية يشيد بمبادرة الرئيس لإعادة اعمار غزة ويجري اتصالات للمشاركة

يجري الاتحاد العام للغرف التجارية اتصالات مكثفة بمنتسبيه للتكامل مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.





صرح بذلك المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد الذى اكد ان ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 مليون منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتاخروا عن التكامل مع مبادرة فخامة الرئيس لدعم اشقائهم فى قطاع غزة فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المبادرات.





واوضح العربى انه تم مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لاصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح اعادة الاعمار مشيرا الي انه يتم التواصل مع الغرف فى كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات اعادة الاعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ اعادة الاعمار.





واضاف العربى ان تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لارسالها للاشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة .