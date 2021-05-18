Advertisements

اتحاد الغرف التجارية يشيد بمبادرة الرئيس لإعادة اعمار غزة ويجري اتصالات للمشاركة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
شريف بدر
Advertisements
يجري الاتحاد العام للغرف التجارية  اتصالات مكثفة  بمنتسبيه للتكامل مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

صرح بذلك المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد الذى اكد ان ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 مليون منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتاخروا عن التكامل مع مبادرة فخامة الرئيس لدعم اشقائهم فى قطاع غزة فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المبادرات.

واوضح العربى انه تم مكاتبة  وزيرة التجارة والصناعة لاصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح اعادة الاعمار مشيرا الي انه  يتم التواصل مع الغرف فى كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات اعادة الاعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ اعادة الاعمار.

واضاف العربى ان تلك الجهود ستتكامل  مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لارسالها للاشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة  .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزه إعادة الاعمار

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"المالية" تشكل 3 لجنان لحل مشاكل المشروعات الجمركية والضريبية بالتعاون مع الغرف التجارية

"الوكيل": الاستثمار الليبي في مصر انخفض إلى 25% بسبب المديونيات ومعوقات عبور الحاويات

الغرفة التجارية تطرح مبادرة شراكة تجارية مع 4 دول عربية لتنمية التجارة البينية

"تجارية القاهرة" تبحث آليات تنفيذ مبادرة الرئيس لشجيع شراء المنتج المحلي

"الغرف التجارية" تكشف كوليس الاستعداد للمباردة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي

العربي: مستمرون في تنظيم مبادرات دعم المواطن وتطوير المجتمع التجاري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله