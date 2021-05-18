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نقابة المهندسين: المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة مثال قومي ووطني يحتذي به

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال المهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد نقابة المهندسين، والمتحدث الإعلامي باسم النقابة،
إن نقابة المهندسين المصرية تثمن وتؤيد مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة والعدوان الغاشم علي أبناء الشعب الفلسطيني من قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وأكدت نقابة المهندسين المصرية أنها دائما خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري والأمن العربي ومساندة الأشقاء العرب وخاصة الاشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة وتلك الظروف العصيبة.

كما تؤكد نقابة المهندسين بأن المبادرة المصرية مثال وطني وقومي يحتذي به وتناشد دول العالم أجمع بأن تحذو حذو جمهورية مصر العربية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتدعو نقابة المهندسين المصرية جميع مؤسسات المجتمع الدولي بالتعاون المادي والمعنوي لدعم الشعب الفلسطيني لازالة اثار هذا العدوان الغاشم.

ومن منطلق الدور الوطني والعربي لنقابة المهندسين المصرية، وانطلاقا من هذه المبادرة فانه جاري إعداد وفد من الخبراء المهندسين والمهندسين الاستشاريين لزيارة مواقع الإعمار (عند السماح بذلك)، وتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارات الفنية مساهمة من النقابة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

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